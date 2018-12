Fortissima scossa di terremoto in Nuova Caledonia LIVE

Terremoto - nuova Fortissima scossa in Grecia. 'Avvertita in tutto il Sud Italia' : nuova fortissima scossa nel Peloponneso , in Grecia, nel pomeriggio. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 6.0 a sud dell'isola di Zante come già avvenuto qualche giorno fa. Il sisma ha avuto luogo ...