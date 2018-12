Folle gara di velocità costa la vita a un operatore ecologico | arrestato 21enne nel

Londra - la gara contro la metro è mozzafiato. La Folle corsa dei parkouristi tra strade e tetti della city : Il collettivo di atleti di parkour londinese, conosciuto in rete come Storror, decide di compiere una sfida al limite della resistenza fisica. Alcuni atleti lasciano la metropolitana alla stazione di Moorgate, cercando di arrivare tre fermate dopo nella stazione di Farringdon, sullo stesso vagone in cui li attendono gli altri componenti del gruppo. Dopo salti e voli mozzafiato l’impresa va a buon fine, anche se i quattro che affrontano la sfida ...