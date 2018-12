Foggia | minorenni rom segregate e costrette a prostituirsi anche durante la gravidanza | 6

Foggia - facevano prostituire minorenni e volevano vendere un neonato. Sei arresti : Sei persone sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Foggia per riduzione in schiavitù, induzione e sfruttamento della prostituzione minorile e sequestro di persona. Le vittime venivano segregate in baracche - lager e costrette a prostituirsi sulla statale 16 Adriatica a suon di botte e frustate.Continua a leggere