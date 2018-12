Foggia | minorenni ridotte in schiavitù | gli sfruttatori volevano vendere il nascituro

Foggia - minorenni costrette a prostituirsi in campo nomadi : 6 fermati - : Le ragazze, segregate nelle baracche, erano ridotte in schiavitù. Una delle vittime era incinta al settimo mese: volevano vendere il nascituro per 28mila euro. "Disprezzo per la vita umana", ...

Foggia - minorenni costrette a prostituirsi : 6 fermati. “Picchiate e segregate in una baracca. Volevano vendere un neonato” : Erano state condotte nel campo rom vicino a Foggia con l’inganno e poi chiuse in alcune baracche serrate con catena e lucchetto. Ed erano costrette a prostituirsi, totalmente in balia dei loro aguzzini che le picchiavano “senza pietà” ed erano pronti a vendere il neonato di una delle vittime per 28mila euro. In queste condizioni hanno vissuto per mesi 3 ragazze romene minorenni, secondo la ricostruzione della Dda di Bari che ha ...

