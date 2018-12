Foggia | facevano prostituire minorenni e volevano vendere un neonato Sei arresti

Maxi operazione antimafia in Puglia - trenta arresti : si facevano pressioni anche sul Foggia : trenta arresti per associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis, tentato omicidio, estorsioni, armi sono stati portati a termine nei confronti di esponenti di rilievo della mafia Foggiana. È il bottino di Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato che, dopo una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia di Bari, stanno effettuando, dalle prime ore della notte, una imponente operazione antimafia rivolta alle ...