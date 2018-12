Focus sulle mosse del Cartello

Astrofisica : Focus sulle barcane di Marte - dune dalla forma caratteristica : Il loro look ricorda una mezzaluna e, anche se sono costituite da sabbie e polveri, sul Pianeta Rosso possono raggiungere elevazioni ragguardevoli, tanto da farle sembrare montagne: si tratta delle barcane, dune dalla forma caratteristica diffuse – con dimensioni più contenute – anche sulla Terra, sia su spiagge e deserti che su fondali marini e letti fluviali. Nonostante la differenza di mole tra le barcane ‘nostrane’ e quelle di Marte – ...

Denaro su Piazza Affari. Focus sulle trimestrali : Nessun tentennamento per Piazza Affari, che si conferma in corsa in un'Europa pure positiva. Driver al rialzo l' esito delle elezioni di midterm negli Stati Uniti ma anche, per quanto riguarda il ...

Intelligenza artificiale - strumento di vita o di morte? All'università un Focus sulle nuove tecnologie : ... il programma di divulgazione scientifica promosso dalla Regione in collaborazione con le università toscane, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alla scienza e alla ricerca, in modo semplice, ...

Scambi al ribasso per l'azionario europeo. A Milano Focus sulle trimestrali : Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, poco aiutate dal PMI che, pur rivisto al rialzo, ha confermato l'attuale momento di stasi dell'economia europea

Scambi al ribasso per l'azionario europeo. A Milano Focus sulle trimestrali : Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , poco aiutate dal PMI che, pur rivisto al rialzo, ha confermato l'attuale momento di stasi dell'economia europea . In particolare, in Italia l'indicatore è sceso al di sotto della soglia che separa l'espansione dalla contrazione . L' Italia continua inoltre ad essere osservata speciale dopo la ...

Allerta Meteo - Focus sulle piogge torrenziali del weekend : attenzione al Sud e sulle Isole maggiori [MAPPE] : 1/13 ...

Focus sulle malattie neurologiche nuove terapie e numeri in crescita : Se da un lato, infatti, siamo al terzo posto in Europa e al settimo nel mondo per il numero di pubblicazioni scientifiche in neurologia, dall'altro la qualità dell'assistenza medica, seppur di buon ...

120a edizione di Fieracavalli - Focus sulle gare Fitetrec Ante - : Verona, 24 ottobre 2018 - Dal 25 al 28 ottobre, Verona attende tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori degli sport equestri. Moltissimi come sempre gli appuntamenti sportivi, gli spettacoli ed i vari eventi presenti nel ricco programma di Fieracavalli , giunta quest'anno alla 120a edizione , un anno importAnte da festeggiare con un successo assicurato dicono i pronostici degli ...

Previsioni Meteo - Focus sull’effetto Foehn che stravolge il meteo in Italia : forti venti sulle Alpi e picchi di 28°C a Milano e Brescia [MAPPE] : 1/7 ...

Disturbi e malattie della vista in età infantile : Focus sulle patologie in occasione della Giornata Mondiale : La funzione visiva costituisce il più complesso dei sistemi sensoriali e percettivi: la sua peculiarità sta nella capacità di trasformare gli stimoli visivi di natura fisica, che giungono alla retina, ...