Fitch taglia stime Pil, a 1% nel 2018

: #Fitch taglia le stime del #pil 2018. #Spread ai minimi da ottobre. Allarme Assolavoro su contratti a termine in sc… - Agenzia_Ansa : #Fitch taglia le stime del #pil 2018. #Spread ai minimi da ottobre. Allarme Assolavoro su contratti a termine in sc… - serebellardinel : Nonostante lo #spread cali a 278 punti base per la prima volta dall'inizio di ottobre #Fitch taglia stime #Pil!!!!… - anna13031944 : Fitch taglia stime Pil Italia 2018 a 1% - Economia - -

Pil, a 1% nelledi crescita dell'Italia sia per il, dall'1,2% all'1%, che per il 2019, dall'1,2% all' 1,1%, a causa dell'"incertezza politica domestica" e dei "timori per il commercio globale". Secondo quanto indicato nel Global Economic Outlook,nutre dubbi sulla possibilità che l'allentamento fiscale possa spingere il Pil ...(Di mercoledì 5 dicembre 2018)