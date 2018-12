Fitch taglia le stime di crescita dell’Italia | in America funerali di Bush

Fitch - allarme Italia : crescita ko/ Rating taglia stime Pil da 1 - 2% a 1% : "primo stop dopo 14 trimestri ok" - IlSussidiario.net : Fitch taglia le stime del Pil Italia: la crescita si ferma, dall'1,2% a 1% nel 2018, 1,1% nel 2019. Primo stop dopo 14 trimestri consecutivi in positivo

Fitch taglia stime Pil - a 1% nel 2018 : 18.20 Fitch taglia le stime di crescita dell'Italia sia per il 2018, dall'1,2% all'1%, che per il 2019, dall'1,2% all' 1,1%, a causa dell'"incertezza politica domestica" e dei "timori per il commercio globale". Secondo quanto indicato nel Global Economic Outlook, Fitch nutre dubbi sulla possibilità che l'allentamento fiscale possa spingere il Pil nel 2019, sia per "le incertezze sui dettagli dell' implementazione" che per "i probabili bassi ...

Crescita - Fitch taglia le stime per l’Italia : “Quest’anno +1% e nel 2019 +1 - 1%. Incertezza su impatto della manovra” : Anche Fitch ha tagliato le stime di Crescita dell’Italia per l’anno in corso e per il 2019. Ma l’agenzia di rating resta molto più ottimista rispetto a Goldman Sachs, per l’anno prossimo si attende un risicato +0,4%. Fitch ha limato dall’1,2% all’1% la previsione per il 2018 e dall’1,2% all’1,1% nel 2019, alla luce della “Incertezza politica domestica” e dei “timori per il commercio globale”. Nel Global ...

Fitch taglia stime Pil Germania per il biennio 2018-2019 : L 'agenzia di rating Fitch vede grigio sull'economia tedesca tanto da rivedere al ribasso le stime sulla crescita. In base alle ultime previsioni, il Pil tedesco salirà quest'anno all'1,8% in rallentamento all'1,7% il prossimo anno. Ricevi ...

Manovra - i dubbi di Fitch | Salvini : non ascolto i burocrati | Di Maio : tagliare fondi all'editoria : Il presidente del Consiglio e i suoi due vice parlano dopo la riunione della cabina di regia per gli investimenti. E sulla bocciatura dell'agenzia di rating Conte dice: "Si ricrederanno". Il capo politico del M5s: "Per ogni pensionato più di un assunto"

Banca Carige - Fitch taglia rating. La banca esclude possibilità fallimento : Fitch impugna la scure e taglia il rating di lungo termine di banca Carige , a CCC+ da B- e il viability rating a ccc+ da b- con prospettive negative. Secondo l'agenzia di rating il fallimento della ...

Carige - Fitch taglia il rating : “Fallimento è possibilità”. La banca : “Mai espressa questa valutazione nelle interlocuzioni” : “Il fallimento” di banca Carige è “una reale possibilità“. Con questa motivazione Fitch ha tagliato il rating di lungo termine dell’istituto di credito ligure a CCC+ da B- e il viability rating a ccc+ da b- con prospettive negative. L’abbassamento del giudizio sul merito del credito riflette l’idea di Fitch che “il fallimento della banca sia una reale possibilità dal momento che sarà una sfida per l’istituto ...