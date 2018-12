Fitch | allarme Italia | crescita ko Rating taglia stime Pil da 1 | 2% a 1% | primo

Brexit - allarme Fitch : senza accordo con Ue a rischio commercio ed economia : L'agenzia di rating Fitch conferma il rating della Gran Bretagna a 'AA' ma peggiora l'outlook con prospettive negative, citando le incertezze legate dal rischio di una 'hard' Brexit senza un accordo

Carige crolla dopo l’allarme default di Fitch : Carige crolla dell’8% in Borsa dopo l’allarme default di Fitch. La banca genovese in apertura registra un -10% teorico poi scivola dell’8% dopo essere entrata in negoziazione.-- Mercoledì sera Fitch ha tagliato il rating di lungo termine di Banca Carige portandola a "CCC-" dal precedente "B-" e abbassando quindi di un altro gradino il merito di credito dell'istituto ligure. Nonostante tale livello non rientri più nella categoria "investment ...

Borse giù - a Piazza Affari pesano allarme Fitch e Def. Lo spread torna a 300 punti : Rosso pesante in avvio per le Borse europee, sulla scia del sell off in Asia e a Wall Street. Il FTSE MIB ha aperto in calo dell'1,6%, Parigi cede l'1,8%, Francorte l'1,4% e Madrid l'1,88%. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit...

Flat tax - sui numeri cortocircuito Salvini-Tria Allarme di Fitch sull’Italia : stime sbagliate : La Flat tax? Secondo Tria nella prossima legge di Bilancio verranno stanziati 600 milioni di euro. Per il leader della Lega, Matteo Salvini, invece si spenderà quasi il triplo, ovvero 1,7 miliardi. Singolare che il ministro dell’Interno corregga il ministro dell’Economia sulle cifre della manovra, singolare cortocircuito che scatena una raffica di ...

Manovra - allarme di Fitch ma il governo tira dritto. Maxitaglio alle spese militari : Il governo non arretra e non cambia l'impostazione della prossima Manovra, che sfiora i 40 miliardi, nonostante la pioggia di critiche sulla scommessa gialloverde su crescita e deficit, coronata...

Manovra - anche Fitch lancia l'allarme. Di Maio : «Voglio la promozione dai cittadini» : Rischi considerevoli per i target della Manovra. È quanto afferma in l'agenzia di rating Fitch. «Vediamo rischi considerevoli per i target (della Manovra, ndr), specie dopo il...