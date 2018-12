Firenze | processo appello Menarini | assolti i fratelli Aleotti | a loro 700 milioni da

Firenze - processo appello Menarini : assolti i fratelli Aleotti : In primo grado Lucia e Giovanni Aleotti erano stati condannati rispettivamente a 10 anni e mezzo per riciclaggio e corruzione e a 7 anni e mezzo per riciclaggio

Strage di Viareggio - inizia il processo d'appello a Firenze : Incendio e Iesioni a rischio prescrizione. I familiari delle vittime chiedono agli imputati di rinunciare alla decadenza dei due reati colposi. Vietate foto e riprese

Appello Menarini - seconda udienza a Firenze : processo dai "numeri monstre" con 440 mil euro versati allo Stato : seconda udienza del processo Menarini in Corte di Appello a Firenze per la vicenda del prezzo gonfiato dei farmaci" e dei reati finanziari connessi, che vede come principali imputati i fratelli Lucia ...