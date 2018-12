Firenze | incendio in casa | feriti gravemente mamma e due figli di 8 e 11 anni

fanpage

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Una donna di quarantae i suoi duedi otto e undicihanno riportato ustioni sul 50 percento del corpo a seguito dell'divampato nel loro appartamento in una palazzina di due piani in via Santissima Annunziata a Firenzuola, nella provincia di. Entrambi i bambini sono ricoverati in prognosi riservata.