Finale de L’Ispettore Coliandro 7 | l’ottava stagione ci sarà? Ultimo episodio il 5

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)Con l'de L'Ispettore7, in onda mercoledì 5 dicembre, si conclude il settimo capitolo della saga del poliziotto nato dalla penna di Carlo Lucarelli.In unaricca di guest star che ha visto, tra gli altri, la partecipazione di Iva Zanicchi, Claudia Gerini, Guè Pequeno e Serena Rossi, anche ilde L'Ispettore7 non fa eccezione, con la presenza degli attori Gianmarco Tognazzi e Paolo Calabresi.Nell'conosce Asmareth (interpretata da Martina Sammarco), la giovane e ovviamente bellissima mediatrice culturale eritrea che collabora con la polizia. L'ispettore cade in una serie di gaffe quando la scambia per una clandestina e decide, per farsi perdonare della sua scarsa sensibilità, di aiutarla a portare a termine una ricerca sul lavoro nero. La coppia, lavorando gomito a gomito, smaschera così una banda ...