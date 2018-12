Filippo Tortu | ' Il mio obiettivo? Tornare sotto i 10 secondi'

Gazzetta Sports Awards 2018 – Filippo Tortu è ‘l’Uomo dell’anno’ : “record e futuro… alla Juventus? Ho i piedi quadrati!” : Filippo Tortu eletto come ‘Uomo dell’anno’ ai Gazzetta Sports Awards 2018: il velocista azzurro scherza su un suo futuro calcistico ‘in stile Bolt’, ma con la maglia della Juventus Serata speciale per Filippo Tortu! La giovane stella dell’atletica tricolore ha ricevuto il premio di ‘Uomo dell’anno’ ai Gazzetta Sports Awards 2018. Tortu, recordman italiano, il primo azzurro a scendere ...

Atletica - Filippo Tortu : “Ai Mondiali farò 100 e 200 - voglio correre tante volte sotto i 10 secondi!” : Filippo Tortu è reduce da una bella stagione con lo storico 9.99 corso sui 100 metri (primo italiano capace di scendere sotto la fatidica barriera dei 10 secondi) anche se c’è un po’ di amaro in bocca per non essere riuscito a salire sul podio agli Europei. Oggi il 20enne si trova a Montecarlo dove questa sera verranno consegnati gli IAAF Awards, i premi della Federazione Internazionale di Atletica Leggera, ma lo sguardo è già ...

Atletica - Filippo Tortu : “Voglio tornare sotto i 10” sui 100 metri e trovare il personale sui 200 metri” : È sicuramente uno degli sportivi italiani dell’anno per questo 2018. Filippo Tortu con il suo record italiano sui 100 metri ha riscritto la storia dell’Atletica tricolore, ma non si vuole fermare e continua a puntare in grande verso i prossimi appuntamenti che lo attendono. Un esempio, vista anche la giovane età, per tutti coloro che desiderano approcciare lo sport non mettendo da parte gli studi: “Cinque mesi fa ho corso i 100 ...

Atletica – Da Gianmarco Tamberi a Filippo Tortu : il programma degli azzurri per il 2019 : Gli azzurri dell’Atletica Élite Club sono radunati al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa per preparare il programma del 2019 Tre giornate a Roma per programmare un anno intero. Da ieri e fino a martedì 30 ottobre, gli azzurri dell’Atletica Élite Club sono radunati al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa per gli incontri di ...

Atletica - Filippo Tortu : “L’obiettivo è verso Tokyo 2020 - sogno la finale olimpica” : Occhi puntati verso Tokyo 2020, com’è giusto che sia. Filippo Tortu guarda già avanti, intervistato dall’ANSA oggi, in occasione della tradizionale riunione di programmazione dell’Atletica Élite Club al centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ dell’Acqua Acetosa di Roma. “L’obiettivo è guardare a Tokyo 2020 e anche lì non sarebbe brutto provare ad arrivare in finale anche perché le Olimpiadi ...

Mennea ha il suo erede - Filippo Tortu : «Per me non è un record - è semplicemente il mio miglior tempo» : Il professor Antonio La Torre , neo commissario tecnico dell'Italia dell'atletica, ha spiegato con i numeri la forza di Tortu come erede di Mennea: « Al mondo ci sono 137 atleti scesi sotto i 10'' ...

Atletica Insieme - Filippo Tortu ospite di eccezione nella seconda edizione di questa importante manifestazione : Lo sprinter azzurro parteciperà domenica alla seconda edizione della giornata dedicata all’Atletica leggera nella suggestiva cornice di Piazza Navona, domenica 14 ottobre, Roma Capitale, Fiamme Gialle e Fidal Lazio organizzano la seconda edizione di Atletica Insieme, un’intera giornata dedicata all’Atletica leggera, alle famiglie e alla promozione dello sport. Dopo il successo di pubblico e di partecipazione dell’edizione ...