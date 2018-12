Figc | Pecoraro non ha dubbi | “VAR ok | ma utilizzato peggio rispetto all’anno scorso Si

sportfair

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Il procuratore, Giuseppe, ha speso parole positive in merito all’introduzione del VAR, auspicandone un miglior utilizzo e alcune possibili migliorie per evitare le consuete polemiche “L’introduzione del Var è stata una cosa giustissima, corretta, anche perché il calcio deve adeguarsi alle innovazioni tecnologiche, ma deve essereal meglio. Non capisco perché l’annoha dato degli ottimi risultati, quest’anno mi sembra che ci sia qualche errore. Ad esempio quello che è successo con la Roma dove bastava che Rocchi andasse a controllare il Var si poteva evitare“. E’ l’opinione espressa da Giuseppe, procuratore della, in una intervista all’Adnkronos, parlando del Var. “Probabilmente le immagini proiettate al Var non erano chiare per poter stabilire l’azione fallosa. Qualcuno ...