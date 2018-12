Fiamme in un appartamento nel Fiorentino | ustionati madre e due figli

Si rompe il frigorifero e l’appartamento va in Fiamme : uomo ricoverato per intossicazione da monossido di carbonio : Durante la scorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo sono intervenuti in uno stabile di via San Matteo a causa di un incendio divampato in un appartamento sito al terzo piano. I militari, insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Montelibretti, hanno tratto in salvo il proprietario dell’abitazione, un 73enne trovato riverso nel proprio letto privo di sensi. L’allarme, scattato grazie ad una chiamata arrivata ...

Trieste - appartamento in Fiamme : soccorsi vanno all’indirizzo sbagliato - morta una donna : L’incendio si è sviluppato in una casa in via Batagely ma i mezzi di soccorso inizialmente sono intervenuti in via Battigelli, una piccola strada a 5 km da Trieste. Niente da fare per la signora che si trovava nell'appartamento in cui si è verificato il rogo: i soccorritori intervenuti sul posto hanno solo potuto constatare il suo decesso.Continua a leggere