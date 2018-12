FEDEZ E CHIARA FERRAGNI Foto | la coppia nuda su Instagram fa impazzire i fan!

FEDEZ e Chiara Ferragni senza veli su Instagram : è polemica (FOTO) : Chiara Ferragni e Fedez: “Foto vietata ai minori di diciotto anni” Fedez è tornato di nuovo a far parlare di se pubblicando sul suo profilo social una foto insieme a Chiara Ferragni. I due innamorati però non hanno caricato una loro foto delle solite, bensì un’immagine che li ritraeva così come mamma li aveva fatti, senza un minimo velo che li copriva. Chiara, distesa sul letto completamente nuda non ha mostrato nulla solo ...

Chiara Ferragni e FEDEZ donano 36mila euro ad una fan malata di tumore : Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di aiutare una fan malata di tumore, donandogli 36mila euro. Si tratta della somma che la coppia è riuscita a raccogliere in occasione delle nozze che si sono svolte lo scorso 1 settembre a Noto, in Sicilia. La giovane si chiama Ramona, ha 32 anni, abita a Settimo Torinese e ha dovuto subire l’amputazione di una gamba a causa della sua malattia. I soldi regalati da Fedez e Chiara serviranno ad ...

Scopri come potresti vincere una cena con FEDEZ e Chiara Ferragni. Leggi come fare : In occasione dell’uscita del prossimo album di Fedez, Paranoia Airlines, potreste vincere anche una cena con lui e Chiara Ferragni. Il disco esce il prossimo 25 gennaio e il rapper ha già fatto... L'articolo Scopri come potresti vincere una cena con Fedez e Chiara Ferragni. Leggi come fare proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

FEDEZ e Chiara Ferragni - Ramona torna a camminare grazie alla raccolta delle nozze : Ramona tornerà a camminare grazie a Chiara Ferragni e Fedez, dopo che diversi mesi fa ha subito l'amputazione di una gamba. grazie alla raccolta fondi che i Ferragnez avevano lanciato in occasione del loro matrimonio, i due neo sposi acquisteranno un arto artificiale per la giovane donna che potrà quindi tornare a camminare. L'annuncio è stato dato dalla coppia sui social, dove hanno anche condiviso uno scatto che li ritrae proprio con la ...

Chiara Ferragni - la prima parola di Leone è un nome : né il suo né FEDEZ. Ecco cosa ha detto : Da quando è venuto al mondo, Leone Lucia - pur senza saperlo - ha gli occhi di circa 20milioni di followers addosso: papà Fedez e mamma Chiara Ferragni infatti si divertono a postare foto, video e stories col piccolino che ...

FEDEZ e Chiara Ferragni : il figlio parla e lei si spoglia (FOTO) : Chiara Ferragni e Fedez felici: Leone ha detto le sue prime parole Chiara Ferragni e Fedez stanno facendo sognare i loro fan grazie ai continui aggiornamenti sulla crescita di loro figlio Leone, quotidianamente condivisi sui loro social. Giusto poche ore fa il piccolo Leoncino ha fatto un grande passo in avanti, pronunciando le sue prime parole. E’ stato il rapper ad informare di questa meravigliosa notizia i suoi fan, attraverso un ...

Chiara Ferragni e FEDEZ - luna di miele alle Maldive : Hanno fatto passare qualche mese dalle nozze, ma finalmente Chiara Ferragni e Fedez si concedono la tanto agognata luna di miele. Meta scelta? Le Maldive. Ecco quindi che la fashion influencer chiede consiglio ai suoi follower (dal portafogli bello pieno, evidentemente) quale sia il miglior resort del posto per trascorrere qualche giorno da sposini a inizio gennaio. La Ferragni e il marito con molta probabilità saluteranno lì il loro strepitoso ...