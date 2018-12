Fariba | struggente su Giulia | il messaggio e la foto di Salemi bimba

gossipetv

(Di giovedì 6 dicembre 2018)su: l’ultimoe ladellada. La situazione tra madre e figliaTehrani continua a essere un vulcano di emozioni. La madre di, che è stata al centro delle discussioni attorno al Grande Fratello Vip 3 in questi giorni, non si dà pace per come …L'articolosu: ile ladiproviene da Gossip e Tv.