Fallout 76 si rilancerà nel 2019 | pronto planning di eventi in game

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: #Fallout76 si rilancerà nel 2019, pronto planning di eventi in game - patriziarutigl1 : RT @OptiMagazine: #Fallout76 si rilancerà nel 2019, pronto planning di eventi in game - OptiMagazine : #Fallout76 si rilancerà nel 2019, pronto planning di eventi in game -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)L'esordio sul mercato videoludico di76 è stato indubbiamente molto difficile, con il titolo della serie curata dai ragazzi di Bethesda che si è trovato a dover fronteggiare una community non proprio soddisfatta dalle problematiche riscontrate nelle partite. Ovviamente il supporto da parte degli addetti ai lavori non è mancato di certo, con una patch bella consistente che è stata resa disponibile soltanto qualche giorno dopo l'uscita del gioco.La volontà di sviluppatore e publisher era già a priori quella di supportare76 anche molto tempo dopo l'avvento sulla scena videoludica e, dopo qualche incertezza iniziale, sembra che la marcia sia ricominciata. Stando infatti a quanto riportato in rete, unfitto disi appresta a prendere il via nel corso dei primi mesi del. Si tratterà dilive dalla durata settimanale, che mirano a rendere ...