Facevano prostituire minori, 6 arresti

Sei cittadini di etnia Rom, residenti in un campo nomadi in via San Severo, a Foggia, sono stati sottoposti a fermo nell'ambito di un'operazione della Polizia. Sono ritenuti responsabili di aver fattoe ridotto in uno stato di servitù ragazze minorenni. I sei dovranno rispondere di riduzione e mantenimento in stato di servitù, induzione e sfruttamento della prostituzionele e sequestro di persona.(Di mercoledì 5 dicembre 2018)