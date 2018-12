Facebook non funziona oggi | problemi con la password Cosa succede

Inaspettati problemi Facebook il 5 dicembre : login non funziona - errore di accesso : Improvvisi e Inaspettati i problemi Facebook di questa prima parte del pomeriggio del 5 dicembre. Un vero e proprio down del servizio social sarebbe di scena in questi minuti non solo in Italia ma anche a livello globale. Cosa non va più esattamente? Chi risulta già loggato nella piattaforma in questo momento non noterà nessuno dei problemi Facebook menzionati in questo articolo. Al contrario chi, da qualsiasi dispositivo mobile e desktop, ...

Riccardo Marchetti - l'enfant prodige della Lega che non riconosce neanche i fake su Facebook : Responsabile dei giovani del Centro-Sud del Carroccio, è molto vicino a Matteo Salvini. Ma fino a oggi è riuscito a farsi conoscere soprattutto per la gaffe sui social network

Riccardo Marchetti - l'enfant prodige della Lega che non riconosce neanche i fake su Facebook : L'onorevole Marchetti, laureato in Scienze dell'Investigazione a Narni, ha pubblicato con entusiasmo un post del falso account di Paolo Savona : "Raramente ho visto riassumere la situazione politica ...

Papà Di Maio su Facebook. VIDEO "Chiedo scusa. Luigi non sapeva" : U n VIDEO su Facebook, un lungo testo. Antonio Di Maio esce allo scoperto e si professa "semplicemente un piccolo imprenditore che ha commesso degli errori". "Chiedo scusa per gli errori che ho commesso, chiedo scusa alla mia famiglia per i dispiaceri che hanno provato, Segui su affaritaliani.it

Stefano Accorsi - la denuncia dell’attore : “Fate attenzione - mi hanno hackerato Facebook. Non date soldi a chi ve li chiede a mio nome” : “Mi hanno hackerato Facebook. Se vi chiedono soldi a mio nome, non dateli. Non sono io”. È la denuncia che fa, attraverso un video su Instagram, l’attore Stefano Accorsi. “Ho già segnalato il problema al social network. La soluzione dovrebbe arrivare nelle prossime 24 ore”. L'articolo Stefano Accorsi, la denuncia dell’attore: “Fate attenzione, mi hanno hackerato Facebook. Non date soldi a chi ve li ...

Stefano Accorsi : «Hackerato il mio Facebook : non ho mai chiesto soldi a nessuno» : Stefano Accorsi denuncia che c'è stata un'intrusione nella sua pagina Fb. E avverte gli utenti con un video. ' Messaggio importante: qualcuno sta chiedendo soldi dalla mia pagina Facebook con messaggi ...

Facebook : Zuckerberg non si dimetterà : Un altro capitolo del Facebook-gate. Mark Zuckerberg non si dimetterà e resterà a capo del social network più famoso al mondo. Intervistato dalla Cnn il fondatore e...

Facebook e Instagram non stanno funzionando per molti utenti : Dalle 14 di martedì 20 novembre molte persone in tutto il mondo stanno avendo problemi ad accedere a Facebook e Instagram. Secondo il sito Downdetector, in Italia i problemi maggiori avrebbero riguardato gli utenti di Instagram, che stanno segnalando il disservizio

Facebook non funziona : è #facebookdown. Problemi anche su Instagram : I due social network stanno dando Problemi a numerosi utenti in diversi paesi europei (Italia compresa)

Inattesi problemi Instagram e Facebook il 20 novembre con accesso : servizio non disponibile : Ci sono importanti segnalazioni in questi minuti relativamente a problemi Instagram e Facebook, al punto che oggi 20 novembre in molti hanno affermato di aver ricevuto un messaggio dalle rispettive app al momento dell'accesso in cui viene esplicitamente affermato "servizio non disponibile". Anche chi vi scrive, ad esempio, con il social network di Zuckerberg ha riscontrato la medesima anomalia poco dopo le 13, anche se nel giro di pochi minuti ...

Gli amici di Facebook? Per un giudice Usa non sono veri amici : In una sentenza nega la ricusazione di un giudice solo perché questi è in collegamento sul social con un avvocato coinvolto da una causa: "Il rapporto sulla piattaforma spazia dalla massima intimità alla completa e virtuale estraneità reciproca"

Zuckerberg di nuovo sotto accusa. “Non sapevo nulla della società di lobbyng che per Facebook screditava Soros” : Il fondatore del social network risponde alle accuse del New York Times. Nega di aver dato lui l’ordine di assumere l’azienda di lobbying di Washington per accostare le voci critiche al finanziare preso di mira da destra e populisti. “Abbiamo subito rotto il contratto”,...

Perché Renren - il gemello cinese di Facebook - non ha più successo : immagine: iStock Il “Facebook” cinese Renren è stato venduto per 20 milioni di dollari a Beijing Infinities Interactive Media. Il social cinese nato come alternativa a MySpace e molto simile come struttura a Facebook è oramai fuori moda e i giovani cinesi non ne sentono più il bisogno. Oggi in Cina i social che vanno per la maggiore tra la popolazione giovane sono WeChat, QQ, Weibo e l’oramai popolarissimo Douyin (la versione cinese di TikTok). ...

L’allarme degli psicologi : “Facebook e Instagram causano depressione : ecco quanto bisogna utilizzarli per non rischiare” : L’utilizzo eccessivo dei social network porta ad un aumento del rischio di depressione e solitudine. La conferma arriva da uno studio sperimentale condotto sui social principali, ovvero Facebook, Instagram e Snapchat condotto dall’università della Pennsylvania. La ricerca ha dimostrato una relazione causale tra il tempo trascorso sui social network e un calo del benessere psico-fisico. La ricerca, pubblicata sul Journal of Social and ...