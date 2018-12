Facebook giù in molte aree dell' Europa | utenti disconnessi

Facebook è andato giù per mezz'ora : Per circa mezz'ora Facebook non è stato raggiungibile in alcune aree d'Europa. Lo riferiscono diversi tweet di utenti da divertsi Paesi del continente, tra cui l'Italia.

Gli amici di Facebook? Per un giudice Usa non sono veri amici : In una sentenza nega la ricusazione di un giudice solo perché questi è in collegamento sul social con un avvocato coinvolto da una causa: "Il rapporto sulla piattaforma spazia dalla massima intimità alla completa e virtuale estraneità reciproca"

Francesco Facchinetti : "Conquistai la Marcuzzi grazie a Facebook. Le aggiustai il profilo social" : Un amore non scoccato sui social, ma grazie ai social. Francesco Facchinetti rivela al Maurizio Costanzo Show le tappe che lo portarono a conquistare Alessia Marcuzzi nel 2010. Una relazione quella con la conduttrice de Le Iene durata circa due anni, dalla quale nacque la figlia Mia.“Tutto cominciò grazie a Facebook – ha confidato Facchinetti – cercavo un pretesto per poterla sentire, chiamare. Le si era cancellato il profilo social, lo ...

Facebook - come aggiungere la musica nelle Storie : come usare Music su Facebook StoriesAvviate la video camera di Facebook e selezionate il tool musicaScegliete la canzone che preferiteAggiungete le etichette che vi piaccionoSelezionate il punto del brano che volete trasmettereMusic on Facebook Stories è l’ultima novità lanciata da social che ci invita a cantare, ballare e far divertire i nostri amici. Il tool dedicato alle Stories ricorda per certi versi Tik Tok (la nuova app che ha ...

Facebook introduce Music - per aggiungere musica a post e storie : E se vi sembra di aver già sentito parlare di questa funzione, non vi sbagliate: era già presente in MySpace prima che Facebook gli rubasse lo scettro di maggior social network al mondo. Come ...

Villacidro. Un post su Facebook con droga - arrestato un pregiudicato : I Carabinieri del NORM-Aliquota Radiobobile della Compagnia Carabinieri di Villacidro, nel corso di un mirato servizio antidroga hanno arrestato in flagranza di reato S. G., 55enne residente a ...

Facebook e la privacy - le foto circolano in rete/ Video - Giulio Golia atterrito : "Non posto più" (Le Iene) : Facebook e la privacy, le foto circolano in rete. Video, inchiesta di Matteo Viviani de Le Iene: coinvolto un Giulio Golia atterrito, "Non posto più".(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:21:00 GMT)