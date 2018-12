Fabrizio Corona elogia Matteo Salvini | ' Un genio della comunicazione'

Fabrizio Corona rivela : 'Salvini e Isoardi stanno ancora insieme. E ho un altro scoop su Matteo!' : Fabrizio oggi come oggi non voterebbe per nessuno ma promette invece di votare per se stesso quando tra 3 o 4 anni comincerà a fare politica 'Farò un movimento ideologico dove porterò le mie idee. Si ...

Fabrizio Corona - il Procuratore di Milano fa ricorso in Cassazione : “Deve tornare in carcere” : Sarà depositato entro lunedì 10 dicembre il ricorso in Cassazione della Procura Generale di Milano contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza ha confermato l’affidamento territoriale a Fabrizio Corona, rigettando così la richiesta del ritorno in carcere, avanzata dal Procuratore Nunzia Gatto. Venerdì scorso, il Tribunale di Sorveglianza, rendendo definitivo l’affidamento terapeutico territoriale, aveva parlato di ...

Fabrizio Corona : "Salvini e Isoardi ancora insieme. Io e Saviano siamo simili culturalmente" : Non passa giorno che ogni apparizione o intervento di Fabrizio Corona sulla scena mediatica non faccia scalpore: nel corso della puntata di ieri di Un giorno da pecora, il programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su RaiRadioDue, l'ex re dei paparazzi ha annunciato che domenica prossima presenterà da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7 il suo nuovo giornale, Corona Magazine.Corona ha anticipato uno scoop su Matteo Salvini ed ...

Fabrizio Corona : «Salvini e Isoardi stanno ancora insieme. Io e Saviano? Culturalmente siamo simili» : Fabrizio Corona a ruota libera in radio ospite di Un Giorno da Pecora. «Il 16 dicembre presenterò da Giletti il mio giornale, un mensile online che si chiamerà ‘Corona Magazine’, e il 17 avrò uno scoop strepitoso su Matteo Salvini», ha detto l’ex paparazzo anticipando che sarà «su Salvini uomo che è uguale a dire Salvini politico: le due cose coincidono». Salvini e la Isoardi, secondo Corona, «stanno ancora insieme. Li ci sono ...

Fabrizio Corona : perde un dente mentre mangia al ristorante. Lo ritrova nella spazzatura e se lo riattacca! Guarda il VIDEO : Dopo aver mangiato, Fabrizio Corona si accorge di aver perso un dente che gli è caduto nel piatto. Corre in cucina, si mette a frugare fra la spazzatura, recupera il dente e poi, come... L'articolo Fabrizio Corona: perde un dente mentre mangia al ristorante. Lo ritrova nella spazzatura e se lo riattacca! Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

A Mattino Cinque dalla Panicucci rissa televisiva fra Cecchi Paone e Fabrizio Corona! Guarda il VIDEO : 3 dicembre 2018 – A Mattino Cinque scoppia la lite fra Alessandro Cecchi Paone e Fabrizio Corona, dopo alcune dichiarazioni dell’ex divulgatore scientifico.L’ex re dei paparazzi è intervenuto nella trasmissione condotta da Federica Panicucci... L'articolo A Mattino Cinque dalla Panicucci rissa televisiva fra Cecchi Paone e Fabrizio Corona! Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.