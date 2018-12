F1 | ufficializzato il calendario del Mondiale 2019 | il Consiglio Mondiale conferma i 21

Rugby - ufficializzato il calendario del Campionato Nazionale di Serie C : si comincia il 14 ottobre : Saranno 102 le squadre inserite in otto gironi, le prime classificate saranno promosse al prossimo Campionato di Serie B La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso noto il calendario del Campionato Nazionale di Serie C Girone 1, al via il prossimo 14 ottobre. Centodue squadre ai nastri di partenza, suddivise in otto gironi che si contenderanno le otto promozioni messe in palio per disputare la stagione sportiva 2019/2020 inserite ...