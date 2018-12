F1 | le scuderie mettono mano al portafoglio | ecco quanto pagherà la Ferrari per

sportfair

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) La Federazione Internazionale ha definito l’ammontare della tassa (diversa per tutti) che ogni team dovrà pagare per iscriversi al prossimo Mondiale di F1 E’ già tempo di pensare alla prossima stagione per i team di Formula 1, costretti in questi giorni a metterealper iscriversi al Mondiale 2019.Photo4/LaPresseLa Federazione Internazionale infatti calcola la tassa che ogni scuderia deve pagare per poter partecipare al prossimo campionato, definendola in base ai punti conquistati nel Mondiale Costruttori della stagione conclusa da poco. La Mercedes sarà la squadra che dovrà sborsare più degli altri, dal momento che ad una base di 454.275 euro uguale per tutti, dovrà aggiungere 5452 euro per ogni punto conquistato nel 2018. Facendo un rapido calcolo, il team campione del mondo dovrà pagare poco più di quattro milioni di euro per iscriversi al ...