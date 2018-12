F1 - FIA | ufficiale il calendario 2019

F1 - ufficiale : Lance Stroll pilota della Force India - afFIAncherà Sergio Perez : Lance Stroll è ufficialmente un nuovo pilota della Racing Point Force India, scuderia di Formula Uno di cui è proprietario suo papà Lawrence. Oggi è arrivata la scontata ufficialità di una notizia che era già ovvia dal momento dell’acquisizione del team da parte di una cordata di imprenditori guidata dal miliardario canadese. Il 20enne, che ha disputato l’ultima stagione al volante della Wiliams, ha siglato un accordo pluriennale e ...

"L'ULTIMA BANDIERA" " DA DOMANI IN VENDITA LA BIOGRAFIA DI ALESSANDRO LUCARELLI - VENERDÍ 30 LA PRESENTAZIONE UFFICIALE : L'ex capitano crociato ha deciso di raccontarsi ne "ALESSANDRO LUCARELLI, l'ultima bandiera" , Ultra Sport, 173 pagine, prezzo 11,90, . Il libro " che vanta la prefazione del fratello maggiore ...

Bosch partner ufficiale del Campionato ABB FIA Formula E : Nel giorno dell’inizio dei test pre-stagione, la Formula E annuncia che Bosch sarà partner ufficiale per i prossimi tre anni dell’unico Campionato per monoposto totalmente elettriche. Questo traguardo, che prende il via nella quinta stagione del Campionato elettrico, rafforza l’obiettivo di Bosch di diventare leader dell’elettromobilità. “Bosch è il partner di riferimento per la guida […] L'articolo Bosch ...

ABB FIA Formula E – Bosch partner ufficiale del campionato : Nuova sponsorizzazione: Bosch è partner ufficiale del campionato ABB FIA Formula E. Una piattaforma globale e una competizione innovativa per monoposto elettriche. Il contratto avrà durata fino al 2021: Bosch sponsorizza l’elettrificazione della gara di Formula E Con tempismo perfetto per l’avvio della quinta stagione del campionato di Formula E, l’organizzazione ha ingaggiato un nuovo sponsor: Bosch sarà partner ...

Pink Floyd : a novembre verrà ripubblicata l'unica autobiograFIA ufficiale 'Inside Out' : Grande appuntamento per tutti i fan dei Pink Floyd: il prossimo 10 novembre nei negozi e negli store digitali arriva Inside Out, l'autobiografia della band scritta dallo storico batterista Nick Mason. Non si tratta di una novita' assoluta, visto che la prima edizione è stata pubblicata nel 2004, ma l'edizione che uscira' fra meno di un mese è aggiornata ai giorni nostri. Inside out si conferma, nonostante la mole imponente di pubblicazioni, ...

Toro-show - tutti al FiladelFIA per la foto ufficiale : TORINO - Pomeriggio di scatti per il Torino , ritrovatosi al Filadelfia per la foto ufficiale di squadra insieme al presidente Urbano Cairo e al ds Petrachi . Volti sorridenti e distesi per i granata, ...

FIAt Chrysler : è ufficiale - Gorlier prende il posto di Altavilla - Wester torna numero uno di Maserati : Ora è il settimo più grande produttore automobilistico del mondo, è senza debiti ma non senza sfide future. Fiat Chrysler infatti ha tagliato di recente le prospettive di profitto per l' intero anno ,...