Ex Lsu-Lpu - incontro Lezzi-sindacati : ANSA, - LAMEZIA TERME , CATANZARO, , 5 DIC - Il ministro per il Sud Barbara Lezzi, in Calabria per una visita già programmata, ha incontrato all'aeroporto di Lamezia Terme una delegazione di ...

Lamezia Terme - niente soldi per la stabilizzazione : 500 dipendenti ex Lsu-Lpu occupano i binari. Ritardi fino a 70 minuti : Protesta e occupazione dei binari a Lamezia Terme dove circa 500 persone dell’ex Lsu-Lpu hanno manifestato per la mancata approvazione, da parte della commissione bilancio della Camera, di alcuni emendamenti ritenuti necessari per proseguire il percorso di stabilizzazione che riguarda circa 4.500 persone. Insieme ai lavoratori anche i segretari generali della Calabria di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo e il ...

Lsu " Lpu - le proposte del sindacato : Partendo, subito, da ciò che rappresenta il limite di questa impostazione di politica economica e finanziaria. "Ci preoccupano " si è detto - i contenuti del documento di economia e finanza per la ...