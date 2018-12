eSports | Pokémon GO | le sfide tra allenatori stanno per arrivare | ora è ufficiale!

oasport

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Poter sfidare i nostri amici in carne e ossa a suon di mostri catturati suGO è il regalo di Natale più bello che Niantic ci potesse fare. Già, perché ieri sera la software house ha annunciato ufficialmente l’arrivo della modalità dedicata alletraper il suo titolo di maggior successo. In arrivo proprio alla fine di questo mese, la novità più richiesta di sempre dai fan diGO, fortunatamente, sarà diversa dal “tap-fest” che vi aspettereste entrando in una Palestra oppure prendendo parte a un Raid. Andiamo a vedere insieme i dettagli svelati.Calmate i pollici: letrasaranno diverse da Palestre e Raid!Condividi il Codice della Battaglia con un tuo amico, prepara un team da tree preparati a combattere! Che si vinca o si perda, entrambi gli sfidanti riceveranno l’ambita ricompensa, tra cui potrebbero esserci anche ...