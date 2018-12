Esplosione nel distributore per una probabile perdita di Gpl

Il vigile del fuoco morto nell'Esplosione del distributore a Rieti era diretto a Roma - si era fermato per aiutare : Il vigile del fuoco morto nell'esplosione al distributore nel reatino non era nella squadra di soccorsi giunta sul posto. Stefano Colasanti, questo il nome della vittima, era in servizio ma diretto a Roma e si è fermato quando ha visto l'incendio e per aiutare le persone coinvolte. Con ogni probabilità è stato investito dalla seconda deflagrazione ed è morto.Sono 17, secondo fonti del 118, le persone ferite e 2 quelle ...

Ci sono diversi morti e feriti nell'Esplosione di un distributore sulla via Salaria : Una cisterna è esplosa sulla via Salaria, in provincia di Rieti, al chilometro 39 in direzione Roma, all'altezza di Borgo Quinzio. Secondo le ricostruzioni, intorno alle 14.30 è saltata in aria una autocisterna piena di gpl all'interno di un distributore Ip. Al momento sono due i morti confermati: u

Esplosione nell’area di servizio Ip di Borgo Quinzio : morti un pompiere e un automobilista : Si aggrava il bilancio dell’Esplosione nell’area di servizio Ip di Borgo Quinzio, nel Reatino. E’ salito a due morti e

Esplosione nel distributore - due morti : 16.25 Si aggrava il bilancio della tremenda Esplosione di un distributore di carburante sulla Salaria, a Borgo Quinzio, vicino Rieti. Ci sarebbero due morti. Tra le vittime ci sarebbe un vigile del fuoco. I feriti sarebbero una quindicina, di cui almeno sei vigili del fuoco. Ad esplodere è stata un'autocisterna piena di liquido infiammabile. Subito dopo si è verificato l'incendio. La Salaria è stata chiusa al traffico e la circolazione ...

Modena - Esplosione nel centro storico : ferito un 19enne/ Ultime notizie - ustioni sul 90% del corpo - IlSussidiario.net : esplosione Modena nel centro storico: ferito uno studente di 19 anni. Ultime notizie, ustioni sul 90% del corpo: è in coma farmacologico.

Lecce - morto l’operaio rimasto ferito nell’Esplosione della fabbrica di fuochi d’artificio : Sale il bilancio della delle vittime della tragedia del 9 novembre scorso avvenuta ad Arnesano, nella provincia di Lecce. Dopo la morte del figlio diciannovenne del titolare dell'azienda, è morto anche Giovanni Rizzo, operaio di quarantuno anni. Era ricoverato in gravi condizioni nel centro Grandi Ustionati di Brindisi.Continua a leggere

Esplosione nella fabbrica di fuochi - la giovane vittima è il figlio del titolare : Gabriele ha seguito la passione di famiglia, impegnandosi nella ditta che ha realizzato i fuochi per l'accensione della Focara di Novoli.

C’è stata un’Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio nella periferia di Lecce : si parla di un morto e di due feriti : C’è stata un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio nella periferia di Lecce: si parla di un morto e di due feriti. L’esplosione è avvenuta alle 8.30 del mattino ad Arnesano. Repubblica e alcuni giornali locali dicono che è morto