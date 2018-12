Esplosione in un distributore sulla Salaria | almeno 15 feriti | anche 7 vigili del fuoco

Esplosione in un distributore di carburante : «15 feriti tra cui tre pompieri». A fuoco un'autocisterna : Esplosione e paura nel reatino: intorno alle 14.30 di oggi si è verificata un'Esplosione in un distributore di carburante sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio. Sembra...

Rieti - Esplosione in distributore.Feriti : 15.18 C'è stata un'esplosione a un distributore di carburante sulla via Salaria, a Borgo Quinzio, in provincia di Rieti. Sembra che ad esplodere sia stata un' autocisterna piena di liquido infiammabile. Subito dopo si è verificato un incendio e una quindicina di persone sarebbero rimaste ferite, tra cui tre vigili del fuoco. La Salarià è stata chiusa al traffico e la circolazione deviata sulla vecchia Salaria.

