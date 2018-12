huffingtonpost

: #UltimOra, #Rieti, esplode distributore carburante. Almeno 15 i feriti. Squadre dei vigili del fuoco stanno interve… - tg2rai : #UltimOra, #Rieti, esplode distributore carburante. Almeno 15 i feriti. Squadre dei vigili del fuoco stanno interve… - madamonrie : RT @tg2rai: #UltimOra, #Rieti, esplode distributore carburante. Almeno 15 i feriti. Squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo sul lu… - HuffPostItalia : Esplode un distributore di benzina a Rieti sulla Salaria, quindici feriti di cui sette vigili del fuoco -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo per l'incendio e l'esplosione di undi carburanti al chilometro 39 della via, in prossimità di Borgo Quinzio (). Secondo le prime informazioni, ci sarebbero 15. Tra loro anchevigili del fuoco.#5dic 15:00,#vigilidelfuoco coinvolti nell'esplosione deldi carburanti. Operazioni in corso, altre otto le persone che risulterebbero coinvolte— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 5 dicembre 2018