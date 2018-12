Salaria - Esplode autocisterna in un distributore di gpl. Due morti - uno è un vigile del fuoco : RIETI - Esplosione e fiamme in un distributore di gpl sulla Salaria , all'altezza del km 39. Due i morti confermati secondo le prime informazioni: uno di loro è un vigile del fuoco di...

Salaria - Esplode autocisterna in un distributore di gpl. Due morti - uno è un vigile del fuoco : RIETI - Esplosione e fiamme in un distributore di gpl sulla Salaria , all'altezza del km 39. Due i morti confermati secondo le prime informazioni: uno di loro è un vigile del fuoco di...

Salaria - Esplode autocisterna in un distributore di gpl. Due morti - uno è un vigile del fuoco : RIETI - Esplosione e fiamme in un distributore di gpl sulla Salaria , all'altezza del km 39. Due i morti confermati secondo le prime informazioni: uno di loro è un vigile del fuoco di...

Esplode autocisterna di Gpl durante un travaso. «Due morti» - uno è un vigile del fuoco. Almeno 15 i feriti : È accaduto al chilometro 39 della via Salaria. Diciotto feriti , sette sono vigili del fuoco intervenuti per domare un incendio scoppiato durante un travaso di carburante

Salaria - Esplode autocisterna in un distributore di gpl. «Ci sono morti» - almeno 15 feriti : RIETI - Esplosione e fiamme in un distributore di gpl sulla Salaria , all'altezza del km 39. Secondo le prime informazioni potrebbero esserci delle vittime, forse due, oltre ad almeno una...

Rieti - Esplode un’autocisterna in una stazione di servizio sulla via Salaria : “Almeno 15 feriti - alcuni vigili del fuoco” : Un’esplosione si è verificata attorno alle 14 in un distributore di carburante della IP sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, nel Reatino. In seguito all’esplosione, sembra di un’autocisterna piena di liquido infiammabile, si è verificato un incendio. Stando alle prime informazioni, sarebbero rimaste ferite una quindicina di persone, tra cui tre vigili del fuoco ed altri soccorritori. ++FLASH 14.05++ Maxi-incendio nel distributore ...