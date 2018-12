leggioggi

: Esenzione Canone Rai 2019: domanda entro dicembre 2018: come fare... - LeggiOggi_it : Esenzione Canone Rai 2019: domanda entro dicembre 2018: come fare... - GisellaPagano : Esenzione Canone Rai, chi ne ha diritto e come richiederlo - caafcgil_ER : Come disdire il canone Rai 2019: istruzioni e casi di esenzione -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Oramai da questa tassa non si scappa più: ilRai è un obbligo di legge che dal 2016 è stato inserito direttamente nella bolletta e i cittadini che non vogliono pagarlo devono richiedere l’Raicompilando specifici moduli edscadenze ancora più precise.Anche se c’è tempo fino al 31 gennaioper presentare l’autocertificazione di, è comunque consigliabile farlo con molto più anticipo, per risparmiarsi il pagamento a partire da gennaio ed evitare difficoltose e lunghe richieste di rimborso successive.Cerchiamo di capireviene addebitato ilpagarlo, quando si può chiedere l’dal pagamento eper richiederla.Rai: cos’è Mamma Rai non è certo gratuita. Per portare avanti la sua offerta di programmi e servizi (non più solo televisivi, ma anche raio e web) chiede ai cittadini un contributo ...