Emilia Romagna - Batterio killer | salgono a 4 i casi accertati

Batterio Killer - Emilia Romagna : i casi accertati salgono a 4 : In Emilia Romagna salgono a quattro i casi accertati di infezione da Mycobacterium chimaera. Sono infatti terminate le verifiche sugli altri due casi sospetti emersi un paio di settimane fa su pazienti operati a cuore aperto, come i due precedenti, al Salus Hospital di Reggio Emilia. I due casi sono dunque stati accertati come riporta il Corriere di Bologna. La notizia e’ stata confermata dalla Regione che aveva avviato un’indagine ...

Maltempo Emilia-Romagna : presentato piano per potenziale le linee elettriche : Oltre 532 chilometri di linee elettriche rifatte, 100 chilometri di nuovi conduttori e 400 cabine automatizzate: è il ‘piano di resilienza‘ per l’Emilia-Romagna messo a punto da E-Distribuzione (società del gruppo Enel) e presentato oggi, per potenziare le reti e i collegamenti e metterli in grado di resistere agli eventi acuti di Maltempo. Il piano prevede investimenti per quasi 53 milioni tra il 2017 e il 2020. I lavori ...

Smog Emilia-Romagna : PM10 oltre i limiti - scattano le misure d’emergenza : Scattate oggi le limitazioni previste in caso di superamento dei livelli di PM10 a Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena e Forlì–Cesena: stop per tre giorni anche ai diesel Euro 4 e ulteriori restrizioni per riscaldamenti privati e commerciali. Le centraline Arpae hanno rilevato tra sabato e lunedì livelli di polveri sottili oltre i livelli di guardia, complici anche le condizioni meteo degli ultimi giorni. oltre allo stop ai diesel euro ...

Emilia Romagna : moderata scossa di terremoto nella notte vicino Bologna - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 3 dicembre 2018, esattamente alle 01.06, in Emilia Romagna sull'Appennino bolognese. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Emilia Romagna - scontro sulla radiazione di un medico : Guerra tra ordine dei medici e assessorato regionale. Sergio Venturi, ex primario del policlinico bolognese, è accusato di aver consentito la gestione delle ambulanze ai soli infermieri. Ma il vero ...

Migranti - dieci arresti tra Lombardia ed Emilia Romagna : ‘Traffico di esseri umani’ : I suoi membri facevano entrare illegalmente Migranti in Italia e li aiutavano a passare in Francia. E’ stata smantellata dopo una lunga indagine iniziata dalla Procura di Lodi un’organizzazione criminale che si dedicava al trasporto di Migranti irregolari provenienti in particolare dal Nord Africa e dall’Asia Centrale, in ingresso e in uscita dall’Italia verso altri Paesi dell’Unione. Cento militari della Guardia di finanza di Lodi, dall’alba, ...

'Ndrangheta - intestazione fittizia : operazione tra Emilia Romagna - Lazio e Calabria : Bologna - La Guardia di Finanza del comando provinciale di Bologna e dello Scico , Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, di Roma sta eseguendo in Emilia-Romagna, Calabria e Lazio ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani criticità “gialla” per lo stato del mare : “Per la giornata di martedì 27 novembre si prevedono condizioni di variabilità con precipitazioni irregolari. Nel corso del pomeriggio/sera intensificazione della ventilazione da nord-est su mare e lungo la costa, con mare mosso sotto costa (altezza dell’onda stimata intorno ai 2 metri) e molto mosso o agitato al largo (con altezza dell’onda stimata intorno ai 2,5 metri sul settore centro-meridionale)“: la protezione ...

Maltempo Emilia-Romagna : piano straordinario da 1 milione per il dragaggio del Porto Canale a Cesenatico : Un piano straordinario che in due anni, tra il 2019 e il 2020, metterà a disposizione 1 milione di euro per il dragaggio del Porto Canale, a Cesenatico. Interventi per 605 mila euro già appaltati o in fase di progettazione e al via nei prossimi mesi su tutta la costa forlivese-cesenate, con il ripascimento complessivo di 150 mila metri cubi di sabbia per prevenire l’erosione della spiaggia. E nuove risorse regionali per circa 300 mila ...

Smog - Arpae Emilia Romagna : “Finestre sulla strada? Il triplo delle polveri in casa” : Vivere in un appartamento che si affaccia su una strada trafficata significa avere più Smog anche dentro casa, rispetto a chi ha la finestra sul cortile interno o sul retro dell’edificio. E non poco: fino a tre volte di più’ Un ragionamento tutto sommato logico, certificato ora anche da uno studio condotto da Arpae Emilia-Romagna nell’ambito del progetto Supersito, realizzato nel 2013. I risultati sono stati pubblicati la ...

Sondaggi - Lega ancora in crescita : distanza di 7 punti da M5s. E Salvini è primo anche in Emilia-Romagna : La Lega si conferma il primo partito e stacca i Cinque Stelle di oltre sette punti. È quanto emerge dai Sondaggi sulle intenzioni di voto di Index Research presentati il 22 novembre a PiazzaPulita, che danno il partito di Matteo Salvini al 33,3% (con un incremento dello 0,2 rispetto all’ultima rilevazione del 22 novembre). Il Movimento 5 Stelle si ferma invece al 25,9%, perdendo lo 0,1% rispetto alla settimana scorsa. E sulla ...

Batterio killer Chimera - decessi in Veneto ed Emilia Romagna ma solo 100 i casi segnalati nel mondo - : Dopo i decessi in Veneto e in Emilia Romagna causati dal Batterio, il ministero della Salute fornisce le stime a livello mondiale. E precisa: "Elementi a disposizione ancora insufficienti per parlare ...

Sui colli di Varignana l'oliveto più grande dell'Emilia Romagna che nel 2020 raggiungerà i 110 ettari coltivati : Negli ultimi anni, grazie anche al supporto della scienza medica, si è giunti alla consapevolezza delle qualità salutistiche dell'extravergine di oliva, che sempre più viene utilizzato da popolazioni ...

Le interviste CasALavoro dell'Assemblea legislativa Emilia-Romagna - ecco Paolo Zoffoli - Pd - : Pruccoli ha le idee chiare sulla politica: non farla per sempre. E scegliere lui quando smettere senza farsi compatire. Nel viaggio da Verucchio a Bologna il consigliere regionale ci parla dei suoi ...