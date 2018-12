Economia circolare dei rifiuti | a Perugia i più autorevoli esperti in materia

Speciale infrastrutture : ambiente - sottosegretario Micillo - parlare ancora di termovalorizzatori è un ostacolo all'Economia circolare : Roma, 04 dic 17:00 - , Agenzia Nova, - parlare ancora di termovalorizzatori è "un ostacolo" all'economia circolare e alla raccolta differenziata che il governo sta tentando di... , Sic,

Economia circolare e sostenibilità : Regione sostiene il progetto Era-Min 2 : ... sostiene la call 2018 del Partenariato Era-Min , volta ad aumentare l'utilizzo di raw materials per sostenere lo sviluppo sostenibile e favorire l'avvio di percorsi di Economia circolare . Il ...

La via italiana per l'Economia circolare : Alla conferenza, a cui è stato dato il titolo 'La via italiana per l'economia circolare', interverranno il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio, ...

Economia circolare : ENEA presenta al Senato i primi risultati della Piattaforma italiana : Lunedì 3 dicembre alle ore 14.30 al Senato, ENEA presenta i primi risultati della Piattaforma italiana per l’Economia circolare(ICESP), nel corso della Prima Conferenza Annuale (Roma, sala Koch, ingresso da piazza Madama 11). Interverranno, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio, il sottosegretario all’Ambiente Salvatore Micillo, la presidente della commissione Ambiente del ...

A Torino l'EcoForum per l'Economia circolare del Piemonte : L'Italia vanta già tante esperienze di successo di economia Circolare e di riuso, praticate da Comuni, società pubbliche o miste e imprese private che possono consentirci di assumere una vera e ...

Economia circolare - ecco quanto vale in Italia : ... quanti euro di Pil si producono per ogni kg di materia consumata,, il tasso di circolarità della materia nell'Economia, quante materie seconde impieghiamo sul totale dei consumi di materia,, e per ...

Economia circolare - storie positive dal territorio : I percorsi virtuosi sono ricchi di elementi positivi che si generano e si moltiplicano nel tempo. L’Economia circolare non è mai scissa dal risparmio energetico che spesso si lega alle fonti di energia rinnovabile che, oltre a far risparmiare i cittadini, rispettano l’ambiente limitando le emissioni inquinanti. Questi i temi che hanno caratterizzato la seconda giornata del Forum QualEnergia, organizzato a Roma da Legambiente, La Nuova Ecologia e ...

Economia circolare - storie positive dal territorio : L'Economia circolare, afferma il presidente di Cobat Giancarlo Morandi, "è una questione di responsabilità: quella di chi produce o importa determinati beni in Italia e che per legge è obbligato a ...

Waste Travel 360° - ecco il viaggio virtuale nell'Economia circolare : ... non più solo in un'ottica di raccolta differenziata ma di rifiuto che diventa risorsa: questo si chiama proprio economia circolare, che è poi l'obiettivo cui il sistema Paese è chiamato". Il ...

Architettura e design - settori chiave dell'Economia circolare : Un tassello importante del contrasto ai mutamenti climatici e una opportunità per una economia del futuro a misura d'uomo in grado di integrare innovazione e territorio, talenti e comunità, ...

Economia circolare : Legambiente premia l'Acea : «Il modello di Economia circolare di Acea Pinerolese-si legge nelle motivazioni del premio nel rapporto di Legambiente- è una storia del territorio che innova e che ha trovato soluzioni ...

Nuova vita per i rifiuti grazie all'Economia circolare - ecco l'esempio virtuoso dell'impianto Aciam di Aielli : Un esempio di economia circolare realizzato, che include il connubio tra gestione virtuosa dei materiali, dalla prima differenziazione, quella che si fa in casa, fino alla tecnologia più avanzata, ...