Ecco l' effetto Di Maio | da gennaio 53 mila posti di lavoro in meno

L'effetto Brexit sul Made in Italy Chi vince e chi perde. Ecco i nomi : Con o senza intesa, l'uscita del Regno Unito dal mercato unico aprirà comunque sfide e opportunità per i principali gruppi del " Made in Italy ": l'Italia parte da un interscambio commerciale che nel 2017 ha toccato i 34,5 miliardi di euro, con un avanzo commerciale di quasi un miliardo al mese per il "bel paese". Ma se Leonardo è tra i principali investitori del settore Difesa britannico, Fiat ...

Vitamina D : Ecco il reale effetto sulla densità delle ossa : Una maxi-ricerca pubblicata su “The Lancet Diabetes & Endocrinology” ha concluso che la Vitamina D negli adulti non previene le fratture e le cadute e non migliora la densità delle ossa: “Le linee guida in vigore andrebbero cambiate per riflettere questi risultati. Data la robustezza delle evidenze oggi a disposizione, crediamo inoltre che non sia piu’ giustificabile condurre ulteriori trial clinici sulla Vitamina D ...