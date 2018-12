' È solo un' infezione' | ma era un tumore | muore a 21 anni in Galles | avviata raccolta fondi

Blastingnews

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane persona, si è verificata nei giorni scorsi in, dove una ragazza di appena ventuno, Alicia Embrey, è deceduta a causa di unai reni che non gli ha lasciato scampo. Ciò che, però, è ancora più preoccupante, è il fatto che nel momento in cui si era rivolta ai medici, quest'ultimi le avevano diagnosticato soltanto una semplicealle vie urinarie, per la precisione una cistite. Purtroppo, però, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, quella che doveva essere un'si è rivelata un cancro che le ha causato la morte poco dopo.Ad Alicia diagnosticata una cistite: dopo poche settimane unse la porta via Alicia Embrey era una ragazza universitaria e, secondo il quotidiano in questione, è deceduta dopo appena due mesi dal momento in cui invece le è stata data la ...