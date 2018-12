Dreaming | il nuovo calendario Pirelli by Albert Watson

gqitalia

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Sognare è come danzare, ma anche riflettere non senza un alone di tristezza o gioire sotto la pioggia. Sono solo tre dei dodici racconti fotografici scattati dae interpretati da quattro donne a ffiancate da altrettanti uomini. È questo “”, il2019 giunto alla sua 46° edizione presentato oggi a Milano alHangarBicocca. Una sequenza di fotogrammi che ritraggono da Gigi Hadid con Alexander Wang, Julia Garner e Astrid Eika, Misty Copeland con Calvin Royal III e Laetitia Casta con Sergei Polunin. Quaranta scatti a colori e in bianco e nero in formato 16:9 ispirati dalla grande passione diper il cinema. «Ho sempre fatto foto di moda, solo dopo mi sono avvicinato ai ritratti e, quando mi è stato chiesto di scattare il, mi sono chiesto quale fosse l’approccio migliore», spiegacon il suo ...