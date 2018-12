Don Matteo 12 | Nathalie Guetta | “Interpreterò Natalina per l’ultima volta”

Matteo Salvini - la vignetta sanguinosa di Repubblica : l'Europa ci travolge - loro se la riDono : Una vignetta 'sanguinosa' contro Matteo Salvini e il governo di M5s e Lega , piazzata a pagina 29 nella prestigiosa pagina di Repubblica che ospita l'editoriale di Eugenio Scalfari . Il quotidiano più ...

Don Matteo chiude per sempre : Nathalie Guetta annuncia la fine della famosa serie tv con Terence Hill : Brutte notizie per i fan di Don Matteo. Stando alle parole di Nathalie Guetta in un'intervista rilasciata a TvBlog, la prossima sarà l'ultima stagione della famosa serie tv con...

Don Matteo - Nathalie Guetta annuncia : “La prossima edizione sarà l’ultima”. Ma forse no : “La dodicesima sarà l’ultima stagione di Don Matteo“. A fare questo annuncio che ha colto tutti di sorpresa è stata Nathalie Guetta, la mitica Natalina della fiction, in un’intervista a Tvblog. Parlando del ruolo di perpetua che interpreta da oltre un decennio infatti, la sorella del popolare dj David ha ammesso che dopo tanti anni il personaggio ogni tanto le va un po’ stretto e poi ha detto: “Lo farò ancora ma ...

Don Matteo : va in pensione la serie cult con Terence Hill : Per saperne di più: Perché Don Matteo fa bene alla politica Don Matteo: 5 motivi del clamoroso successo Che Dio ci aiuti 5: le novità della serie con Elena Sofia Ricci L'Allieva 2: tutto sulla ...

Don Matteo al capolinea? : Sarà l'ultima. Don Matteo chiuderà i battenti dopo la dodicesima stagione. Secondo quanto rivelato da Nathalie Guetta a Blogo, la serie con Terence Hill e Nino Frassica è ormai arriavta all'atto ...

La fine di Don Matteo - addio alla fiction con Terence Hill : Don Matteo si appresta a salutare per sempre i suoi fedeli telespettatori. La prossima stagione della fortunata fiction di Rai1 con Terence Hill sarà l’ultima. Un addio sicuramente non facile da digerire per chi negli anni ha seguito con dedizione le avventure del prete detective, ma si sa, tutte le cose belle prima o poi finiscono. A darne notizia è stata Nathalie Guetta, l’attrice che interpreta la simpatica ...

Don Matteo chiude i battenti : la prossima sarà l'ultima stagione della fiction : Fine di un'epoca, la fiction ' Don Matteo ' sta per chiudere i battenti per sempre. La prossima stagione, la dodicesima, sarà infatti l'ultima della serie Tv della Rai . Ad annunciarlo è l'attrice ...

La rivelazione di Nathalie Guetta : "La 12esima stagione di Don Matteo sarà l'ultima" : "Tutti lo sanno, ufficialmente: la dodicesima sarà l'ultima stagione di Don Matteo. Interpreterò per l'ultima volta Natalina". Con queste parole Nathalie Guetta ha rivelato a Blogo che al serie cult di Rai 1 Don Matteo, interpretato da Terence Hill e Nino Frassica è arrivata al capolinea.La dodicesima stagione sarà ufficialmente l'ultima, e se a dirlo è Natalina, la storica perpetua del parroco più ...

Don Matteo 12 - le parole di Nathalie Guetta : 'Dopo queste puntate - la fiction chiuderà' : In queste settimane si è tornati a parlare della dodicesima stagione della longeva serie televisiva Don Matteo, che andrà a chiudere il ciclo vincente di ascolti della fiction con protagonista Terence Hill. Una notizia che creerà dispiacere intorno ai milioni di telespettatori italiani, visto che parliamo di un prodotto televisivo che, nel corso degli anni, ha sempre ottenuto un seguito rilevante (anche nel periodo estivo, infatti, vengono ...

Perché Don Matteo 12 chiude un’era televisiva - come sarà l’addio a una delle fiction storiche Rai : Don Matteo 12, ultima stagione della storica fiction Rai, chiuderà letteralmente un'epoca televisiva. La storia dell'omonimo parroco protagonista, che con la sua intramontabile bicicletta d'epoca, ha attraversato l'Italia e il resto del mondo. Ovunque, Don Matteo è identificato con Terence Hill, che ha trovato nuova linfa vitale in un progetto televisivo a lungo sofferto. Correva l'anno 1998 quando Mediaset concepì l'idea di un sacerdote ...

Finisce un’era : la prossima stagione di «Don Matteo» sarà l’ultima : Don Matteo 10: dietro le quinteDon Matteo 10: dietro le quinteDon Matteo 10: dietro le quinteDon Matteo 10: dietro le quinteDon Matteo 10: dietro le quinteDon Matteo 10: dietro le quinteDon Matteo 10: dietro le quinteDon Matteo 10: dietro le quinteDon Matteo 10: dietro le quinteDon Matteo 10: dietro le quinteDon Matteo 10: dietro le quinteDon Matteo 10: dietro le quinteDon Matteo 10: dietro le quinteDon Matteo 10: dietro le quinteDon Matteo 10: ...

“Fine Don Matteo”. La brutta notizia per il pubblico - parla Natalina : Finisce un epoca ed è proprio il caso di dirlo. Dopo 12 stagioni infatti sembra che la popolare fiction Don Matteo, ambientata in Umbria tra Todi e Spoleto, è arrivata ai titoli di cosa. La numero 12 infatti sarà l’ultima annata per Don Matteo. Ad annunciarlo, in una video intervista concessa a Blogo, è Nathalie Guetta, l’attrice che nella fortunata serie tv di Rai1interpreta Natalina. “Tutti lo sanno, ufficialmente: la dodicesima sarà ...

“Fine Don Matteo”. La brutta notizia per il pubblico - parla Natalina : Finisce un epoca ed è proprio il caso di dirlo. Dopo 12 stagioni infatti sembra che la popolare fiction Don Matteo, ambientata in Umbria tra Todi e Spoleto, è arrivata ai titoli di cosa. La numero 12 infatti sarà l’ultima annata per Don Matteo. Ad annunciarlo, in una video intervista concessa a Blogo, è Nathalie Guetta, l’attrice che nella fortunata serie tv di Rai1interpreta Natalina. “Tutti lo sanno, ufficialmente: la dodicesima sarà ...

Don Matteo - l'attrice Nathalie Guetta annuncia la fine : 'C'è la data - poi con Flavio Insinna...' : I fan della fiction Rai Don Matteo dovranno farsene una ragione, la stagione numero 12 sarà l'ultima della fortunatissima serie con Terence Hill nei panni del prete investigatore. Intervistata da ...