«Domenica Live» trasloca forse in prima serata Funzionerà?

Domenica Live : Barbara d’Urso non va in onda dalla settimana prossima : Barbara d’Urso verso l’ultima puntata di Domenica Live: cosa va in onda dopo Quella di Domenica prossima, 9 dicembre 2018, sarà l’ultima puntata di Domenica Live del 2018, secondo quanto ha scritto DiPiùTv nella sezione dedicata al palinsesto di giorno 9. Come ogni anno, infatti, Domenica Live di Barbara d’Urso si prenderà una lunga pausa per le festività natalizie, tornando in onda solo a gennaio dell’anno ...

"Domenica Live di Barbara d’Urso verso la prima serata" : L’indiscrezione è stata riportata dal sito Davide Maggio, secondo cui il contenitore domenicale di Canale 5 potrebbe...

I Retroscena di Blogo : L'affaire Domenica Live night : A gennaio nella prima serata di Canale5, subito dopo Paperissima, dovrebbe partire la messa in onda della fiction girata questa estate da Barbara D'Urso La dottoressa Giò. Saranno quattro prime serate con le storie della famosa dottoressa, due per ogni Domenica sera. Giò, dopo aver denunciato il primario, ritorna all'opera perchè il giudice le da ragione e da questo imput parte la nuova serie della fiction.Barbara D'Urso dunque sarà ...

Domenica Live – Puntata del 2 dicembre 2018 – Sgarbi - Lecciso - Gemelle Kessler e Jane Alexander tra gli ospiti. : Ritorna anche questa settimana Domenica Live. La nuova stagione è sempre guidata da Barbara D’Urso come testimoniano anche gli spot in cui veste i panni di hostess di volo. Si tratta del settimo anno consecutivo per la conduttrice che la vede protagonista quest’anno di un nuovo scontro: a Domenica In dopo Cristina Parodi (che comunque […] L'articolo Domenica Live – Puntata del 2 dicembre 2018 – Sgarbi, Lecciso, Gemelle Kessler ...

Paola Caruso : la dura replica di Francesco Caserta dopo Domenica Live : Francesco Caserta dopo Domenica Live: “Paola Caruso? Dirò la mia verità” dopo lo sfogo di Paola Caruso avvenuto ieri a Domenica Live, il suo ex fidanzato Francesco Caserta ha voluto replicare alle accuse rispondendo ad alcune domande che gli hanno posto i suoi fan sui social. Al ragazzo è stato per esempio chiesto se avesse visto Paola al cospetto di Barbara d’Urso ieri pomeriggio e che cosa pensasse della donna che ...

Pamela Prati - annuncio in diretta (e tra le lacrime) a Domenica Live : Anche se nessuno ci scommetterebbe nemmeno un centesimo, Pamela Prati ha compiuto 60 anni. E per il suo compleanno, caduto lo scorso 26 novembre, il regalo lo ha fatto lei a tutti i suoi fan che la seguono da anni in tv: ha confessato per la prima volta a ‘Chi’ di essere innamorata del compagno, Marco Caltagirone, imprenditore edile di 53 anni: “Andremo anche a vivere all’estero perché proprio io adoro, adoro l’idea di ...

Domenica Live Barbara D’Urso risponde a tono ad Al Bano : Barbara D’Urso alla fine si è tolta un sassolino dalla scarpa a proposito della mancata partecipazione del cantante Al Bano lo scorso 4 novembre alla sua “Domenica Live”. Loredana Lecciso è in studio e parla di un possibile fraintendimento, inizialmente si era parlato di un presunto malore. Al Bano in settimana è andato in diverse trasmissioni, tornando sull’argomento ha detto in pratica che la D’Urso ha ingigantito ...

Barbara D'Urso potrebbe condurre la sua 'Domenica Live' in prima serata : C'è ancora grande incertezza sui programmi che Mediaset proporrà al suo pubblico nei primi mesi del 2019: fatta eccezione per l'Isola dei famosi e pochi altri confermati format, ancora non si sa quale sarà il reality che la rete manderà in onda in primavera (cioè dopo la fine di quello condotto da Alessia Marcuzzi). Il giornalista Davide Maggio, tramite il suo sito, ha anticipato che gli addetti ai lavori starebbero seriamente pensando di ...

Domenica Live Paola Caruso ha un malore la D’Urso interrompe l’intervista : Paola Caruso è stata ospite di Barbara D’Urso a “Domenica Live” ha raccontato i dettagli della sua gravidanza, che ha scoperto mentre registrava Pechino Express, ma nel ripercorrere i momenti salienti di quella che è diventata una storia meno felice di quanto una donna incinta si auguri, ha avuto un malore. Tanto che Barbara D’Urso si è vista costretta ad interrompere l’intervista considerato il forte stato di agitazione di ...

