Dolomiti - gli abeti distrutti dal vento diventano alberi di Natale : Dolomiti, gli abeti distrutti dal vento diventano alberi di Natale L’iniziativa della Coldiretti per aiutare le delle zone colpite dal maltempo e regalare una seconda vita alle piante abbattute dal vento Parole chiave:

LIVE Trento-Fakel - semifinale Mondiale per Club volley in DIRETTA : i Dolomitici vogliono l’impresa - quinta finale nel mirino : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Fakel Novy Urengoy, semifinale del Mondiale per Club 2018 di volley maschile. A Czestochowa (Polonia) le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata da giocare poi domani sera contro la vincente di Civitanova-Resovia. I dolomitici scenderanno in campo per la settima semifinale della loro storia in questa competizione, per quattro volte sono riusciti a ...

L'"Apocalisse delle Dolomiti" : migliaia di famiglie al buio e senz'acqua : E' ancora negli occhi di tutti la tromba d'aria che in una notte ha disboscato 50 mila ettari di foresta dalla Carnia alla Val di Fiemme

L''Apocalisse delle Dolomiti' : migliaia di famiglie al buio e senz'acqua : E' ancora negli occhi di tutti la tromba d'aria che in una notte ha disboscato 50 mila ettari di foresta dalla Carnia alla Val di Fiemme. Quel disastro, ricorda la Stampa , è racchiuso nella diga di ...

Famiglie senz’acqua né luce e 200 km di strade spariti : le Dolomiti come 100 anni fa : La montagna bellunese è in ginocchio, flagellata dal maltempo che non dà tregua. A Rocca Pietore, ai piedi della Marmolada dove Zaia ha piantato la bandiera di San Marco per dire a Trento che metà di quel ghiacciaio è del Veneto, sono senza luce, telefoni e acqua potabile da una settimana: l’acquedotto di Serrai di Sottoguda è stato divorato dal fa...

Maltempo - apocalisse sulle Alpi : la diga di Comelico è irriconoscibile - gli alberi delle Dolomiti sono finiti sulle spiagge dell’Adriatico [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo che sta colpendo l’Italia provocando una ventina di vittime soltanto in questa settimana provocando danni gravissimi in tutto il Paese, imperversa ancora nel weekend e soprattutto al Centro/Sud per l’azione di un violento ciclone che comprometterà anche la giornata di Domenica. Intanto visitando la provincia di Belluno, una delle zone più colpite, il capo della protezione civile Angelo Borrelli si è trovato di fronte a ...

Maltempo sulle Dolomiti - la strage degli alberi vista col drone. VIDEO - : Venti da 120 chilometri all'ora hanno sollevato e sradicato le piante, abbattendole come birilli: è quanto si vede in un filmato, girato da un drone e pubblicato su Storyful , che ha catturato l'...

Maltempo : tanti gli interventi del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi (2) : (AdnKronos) - Ieri sera il Soccorso Alpino di Feltre e Prealpi Trevigiane è intervenuto per tagliare alcuni alberi caduti sulla linea ferroviaria all'altezza di Santa Maria di Quero, permettendo a un treno, fermatosi senza conseguenze, di poter riprendere il viaggio. I soccorritori trevigiani sono p

Maltempo : tanti gli interventi del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi : Belluno, 30 ott. (AdnKronos) - Sono una cinquantina fino ad ora le chiamate cui ha risposto il Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi in questi giorni di emergenza, mettendosi a disposizione di Protezione civile, Vigili del fuoco e Suem in qualsiasi attività utile a dare supporto alla popolazione isolat

Maltempo Veneto - unità di crisi al lavoro : preoccupazione per Alto Vicentino - Dolomiti meridionali e Tagliamento : I bacini di Laminazione di Trissino, Caldogno e Colombaretta, realizzati dopo l’alluvione del 2010 sono pronti ad essere attivati immediatamente in caso di necessità. La notizia è stata data nel corso dei lavori della speciale unità di crisi, istituita dal presidente della Regione Luca Zaia, e coordinata dall’Assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin, che da stamattina è riunita nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera per seguire ...

'Dolomiti rescue race' a Pieve di Cadore - primi gli sloveni : Ben 57 le squadre di appartenenti ai gruppi di soccorso che si sono date battaglia. I padroni di casa chiudono al terzo posto