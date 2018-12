Dl Salvini | la risposta vincente deve partire dal basso Ad esempio dall’ospitalità

Tav - gli industriali per il sì : “Costi-benefici? Risposta prima delle Europee”. E a Salvini : “Piu` impegno da parte sua” : L’analisi costi-benefici sulla Tav? Per il governo ci vorrà ancora tempo. “Ma si finisca il prima possibile”, è stata la richiesta dei tredici rappresentanti di associazioni, sindacati e professionisti della provincia di Torino favorevoli alla Tav ricevuti a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli. “Di Maio ci ha garantito che ci sarà una Risposta prima ...

La risposta di Salvini a Spataro : Roma, 4 dic., askanews, - In una diretta Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna sulla polemica con il procuratore di Torino Armando Spataro: 'Quando un procuratore dice che con un mio ...

Milan - durissimo botta e risposta Gattuso-Salvini : l’allenatore rossonero zittisce il vicepremier : L’allenatore del Milan non le ha mandate a dire a Salvini, presente in tribuna all’Olimpico per assistere al match tra i rossoneri e la Lazio Gennaro Gattuso non è un tipo che le manda a dire, lo ha capito anche Matteo Salvini. Il vicepremier si è visto rispondere per le rime dall’allenatore rossonero, seccato dai commenti al proprio operato rilasciati dal leader della Lega subito dopo il pari tra Lazio e Milan. Presente ...

Termovalorizzatori in Campania - botta e risposta tra i vicepremier. Salvini : uno a provincia. Di Maio : macché : subito scontro di posizioni fra le due anime del Governo giallo-verde - Nuove scintille nel governo fra M5s e Lega e si scatenano su un argomento che già "arde" da solo: i rifiuti. Comincia stamani da ...

Salvini a Napoli - scontri con la polizia : un ferito - Botta e risposta con Boeri : nessun taglio a chi anticipa la pensione : Tensione a Napoli durante la visita di Matteo Salvini , arrivato in città per il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica , tenutosi in prefettura. A pochi metri alcuni giovani del centro sociale ...

Domani vertice decisivo Conte-Di Maio-Salvini : in ballo la risposta alla Ue : vertice decisivo Domani pomeriggio tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini. La riunione è prevista al rientro di Conte da Palermo e prima del ...

Vertice sulla manovra Conte-Salvini-Di Maio - assente Tria. Urge risposta all'Ue : Vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. La riunione è stata convocata per fare il punto sulla manovra economica, in vista della risposta che il Governo italiano dovrà dare entro domani alla Commissione Ue. assente il ministro dell'Economia, Giovanni Tria.Mentre in Parlamento si susseguono le audizioni, il Governo è chiamato a rispondere alla ...

Come va con Matteo Salvini? La risposta di Elisa Isoardi è al veleno : Incalzata da un giornalista sulla presunta crisi con il ministro dell'Interno, la conduttrice elude la domanda e canticchia...

Manovra - Matteo Salvini : 'Non si torna indietro - sarà Giuseppe Conte a decidere i tempi di risposta all'Ue' : 'La bocciatura da parte dell'Ue non cambia nulla, indietro non si torna ' ribadisce Matteo Salvini che assicura: 'L'Unione avrà educatamente tutte le risposte che ci chiede, anche se la nostra linea è ...

Manovra - attesa per la risposta dell'Ue. Salvini : 'Bocciatura certa - ma andiamo avanti' : Sul tavolo c'è, ovviamente, la risposta dell' Ue alla lettera del ministro dell'Economia, Giovanni Tria , che lunedì ha confermato le scelte di politica economica del governo. Nessuna modifica, ...