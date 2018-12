Diretta Juventus-Inter | venerdì il derby d' Italia in tv e streaming online su SkyGo

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan : data - luogo - modalità di svolgimento - Diretta tv e premi : Supercoppa Italiana, Juventus-Milan – La gara per l’aggiudicazione della Supercoppa Italiana 2018/2019, trentunesima edizione del trofeo, si disputerà a Jeddah (Arabia Saudita), al “King Abdullah Sports City Stadium”, mercoledì 16 gennaio 2019, con inizio alle ore 20.30 locali (18.30 ora Italiana). La gara verrà disputata tra le Società: JUVENTUS Football Club S.p.A. Campione d’Italia 2017/2018 Associazione Calcio MILAN S.p.A. ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - Diretta gol live score : la Juventus domina anche a Firenze! - IlSussidiario.net : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite, attese oggi 1 dicembre 2018, anticipi del 14turno.

Fiorentina-Juventus LIVE : formazioni ufficiali e risultato in Diretta : formazioni ufficiali Fiorentina, 4-3-3, - Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson Fernandes; Gerson, Simeone, Chiesa. All: Pioli Juventus, 4-3-1-2, - ...

Serie A - Diretta Fiorentina-Juventus dalle 18 : le probabili formazioni e dove vederla in tv : ROMA - Fiorentina e Juventus scendono in campo oggi pomeriggio al Franchi per la sfida della 14ª giornata di Serie A . La squadra di Massimiliano Allegri , dopo i tre punti contro la Spal , vuole ...