DIETRO LE QUINTE Tria | Nord e irregolari | le nuove grane che minacciano Salvini

Ilary Blasi - la conduttrice beccata DIETRO le quinte del Grande Fratello Vip : la foto : Manca poco per la nuova puntata della terza edizione del ”Grande Fratello Vip”. Lunedì 3 dicembre, infatti, andrà in onda la semifinale del reality show condotto da Ilary Blasi che, poche ore fa, è stata ripresa nel backstage in una veste inedita per i telespettatori del programma. Da quando il GF Vip è iniziato, Ilary Blasi ha stupito il pubblico con look stravaganti. Quest’anno, infatti, la moglie di Francesco Totti ha deciso ...