Dieta 4×4 | snelle | forti | toniche

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Meglio cibi integrali e bio Attenzione a sali, zuccheri e additiviEvitate i carboidrati dopo le 4 pmSempre una ricca colazioneGli snack sono importantiRimedio detoxNon dimenticate le proteineSiate attiviUno sgarro ogni tanto è okUnache non solo faccia perdere peso, ma che al contempo rafforzi la massa muscolare, regalando la forza di un leone. Ecco l’allettante promessa di Erin Oprea, fitness guru californiana con clienti celebri come Carrie Underwood, oltre 124.4 mila follower su Instagram, alle spalle nove anni di servizio nel corpo dei Marine. Una vera dura, insomma. Erin ha creato unaper donne e uomini in cerca di un equilibrio tra forza muscolare e peso forma ideale (guardate quanto è tonica lei per trovare la motivazione). La sua The 4 x 4 Diet è oggi diventata un manuale, in uscita per Penguin (lo trovate anche su Amazon).LEGGI ANCHE25 alimenti che vi ...