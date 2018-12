Di Maio | giusto fare pulci a mia famiglia

Manovra - Di Maio : siamo nel giusto - non abbiamo nulla da temere : Roma,, askanews, - "Per ora sta andando tutto come previsto, ci aspettavamo dalla Commissione europea delle osservazioni sia sulla Manovra di bilancio sia sulla lettera che abbiamo inviato questa ...

Reddito cittadinanza - l’uscita di Di Maio è stata infelice ma è giusto sapere come viene speso : Il Reddito di cittadinanza viene spesso spiegato dai suoi detrattori con la similitudine dell’elargizione ‘a pioggia’ di un bene. Ma non molti sanno che la questione fu affrontata da uno dei padri del neoliberismo, il Nobel Milton Friedman, che parlò dell’helicopter money: supponiamo che un elicottero lanci sui cittadini biglietti di banca appena stampati. A Friedman quell’esempio serviva per dimostrare la sua tesi sull’inflazione, ma ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Commissario? Non ho notizie di cambi di nome - Gemme ha il know how giusto” : “Gemme? Io non ho notizie di un cambiamento del nome. Per me lui viene da Fincantieri, quindi ha il know how, è di Genova e ha i genitori sfollati, quindi è una persona motivata”. Così Luigi Di Maio in sala stampa a Montecitorio, risponde alle domande sul nome del commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova, la cui nomina era attesa per lo scorso lunedì. Di Maio nega che il M5s abbia proposto altri nomi, come quelli ...