Augusto Minzolini : 'Così Matteo Salvini e Luigi Di Maio fregheranno Giuseppe Conte' : Giuseppe Conte si ritrova a vestire i panni del maresciallo d'Italia Badoglio visto che dovrà 'firmare l'armistizio-resa del governo giallo-verde che porrà fine alla guerra con le istituzioni Ue '. ...

Di Maio : da Conte lavoro importantissimo - Tria non si dimette : Roma, 5 dic., askanews, - "Aspetto che i voti alla compagine di governo li diano i cittadini ma Conte a livello internazionale, anche per il dialogo con l'Ue, sta per portare a casa un risultato ...

Paolo Becchi - la profezia apocalittica su Conte e l'Europa : 'Così pagheranno caro Di Maio e Salvini' : La trattativa sulla manovra che il governo italiano ha messo in campo con l'Unione europea nasconde rischi gravissimi per il futuro dell'esecutivo Lega-M5s. Secondo il filosofo Paolo Becchi in un'...

Tav - Olivetti - Cigl - : Di Maio e Conte promesso risposte prima di Europee : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra stasera in Aula. Conte tratta con Ue. Di Maio : 'Ma le misure restano' : Prosegue il dialogo con l'europa per evitare la procedura d' infrazione. Il presidente del Consiglio chiede più tempo per le riforme -

Di Maio : “Sulla Tav una decisione prima delle Europee”. E Conte andrà al cantiere : Sulla Tav la decisione definitiva arriverà «entro le Europee», nel frattempo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, visiterà il cantiere. Sono le prime notizie in arrivo da Palazzo Chigi, dove è iniziato poco prima delle 13,30 l'incontro con i 13 rappresentanti di 33 realtà imprenditoriali, industriali e sindacali piemontesi. ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Parte a fine marzo - nessun ritardo”. Ma Conte frena : Il vicepremier Luigi Di Maio ha ribadito che non ci saranno ritardi su quota 100 e Reddito di cittadinanza: "A fine marzo partirà il Reddito, con sgravio contributivo pari al Reddito e quota 100 che partirà tra febbraio e marzo. Conte questa mattina proprio sui tempi si era mostrato più cauto: "Servono i tempi tecnici, finché un provvedimento non è stato scritto può cambiare".Continua a leggere

Domani imprese Piemonte a p. Chigi da Conte-Di Maio-Toninelli : Roma, 4 dic., askanews, - Domani, mercoledì 5 dicembre, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, insieme al ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e al ministro delle ...

Conte - Toninelli e Di Maio vedono proTav : 19.06 Dopo la manifestazione di ieri a Torino a favore della Tav e le critiche del presidente della Confindustria,Boccia, apertura del governo. Domani, il premier Conte, insieme al ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Di Maio, e al ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Toninelli, riceveranno alle 11 a Palazzo Chigi una delegazione di rappresentanti di industriali e imprenditori piemontesi.

E vissero tutti evasori e contenti - Di Maio : 'Mio padre ha chiesto scusa - chiudiamola qui' : Incredibile. Questa parola esprime tutto lo stupore causato dalla vicenda della famiglia Di Maio. Dopo l'inchiesta delle Iene, che aveva portato la luce sui pagamenti in nero effettuati dall'azienda di famiglia di cui Luigi Di Maio, attuale vicepremier, risulta socio al 50%, ogni giorno escono dettagli che lo mettono sempre più in difficoltà. Le colpe dei padri ricadono sui figli? Risulta evidente come non debba interessare l'opinione pubblica ...

Boccia : «Evitare procedura d’infrazione Ue. Conte convinca Salvini e Di Maio o si dimetta» : La manifestazione nelle ex Officine Grandi Riparazioni. Rappresentata una dozzina di categorie produttive. Boccia: «Se fossi in Conte convocherei i due vicepremier e gli chiederei di togliere due miliardi per uno visto che per evitare la procedura d'infrazione bastano 4 miliardi. Se qualcuno rifiutasse mi dimetterei e denuncerei all'opinione pubblica chi non vuole arretrare»...

Conte convince Salvini e Di Maio : abbiamo i soldi per le riforme : Sotto i riflettori è però finito il ministro dell'Economia che i grillini ora accusano di non essere riuscito nella trattativa con Bruxelles laddove è invece arrivato Conte. Malumori che indicano ...

Salvini e Di Maio mettono Tria all’angolo : sarà il premier Conte a trattare con l’Ue : È Giuseppe Conte, e non il ministro dell’Economia Giovanni Tria, la persona che tratterà con l’Europa sui cambiamenti alla manovra e alle grandezze del quadro di finanza pubblica. È questo - spiegano autorevoli fonti dei due partiti della maggioranza giallo-verde - il senso politico profondo del certamente non banale comunicato, firmato congiuntame...