Augusto Minzolini : 'Così Matteo Salvini e Luigi Di Maio fregheranno Giuseppe Conte' : Giuseppe Conte si ritrova a vestire i panni del maresciallo d'Italia Badoglio visto che dovrà 'firmare l'armistizio-resa del governo giallo-verde che porrà fine alla guerra con le istituzioni Ue '. ...

Di Maio : da Conte lavoro importantissimo - Tria non si dimette : Roma, 5 dic., askanews, - 'Aspetto che i voti alla compagine di governo li diano i cittadini ma Conte a livello internazionale, anche per il dialogo con l'Ue, sta per portare a casa un risultato ...

Di Maio : con Ue nessuna guerra e nessuna resa sulla manovra : Roma, 5 dic., askanews, - "Non c'è nessuna guerra con l'Europa e nessuna resa, non cambia niente. Il 2,4%, il 3%? Il reddito di cittadinanza e la quota 100 non si toccano, come sono partite e come ...

De Magistris tuona contro Di Maio : 'Sud venduto nel contratto con Lega' : ' Aprendo all'autonomia del Veneto a discapito di altre regioni, Luigi Di Maio ha venduto in qualche modo il Mezzogiorno, dove ha preso i voti, perché nel contratto con la Lega Nord, tra i vari punti ...

Paolo Becchi - la profezia apocalittica su Conte e l'Europa : 'Così pagheranno caro Di Maio e Salvini' : La trattativa sulla manovra che il governo italiano ha messo in campo con l'Unione europea nasconde rischi gravissimi per il futuro dell'esecutivo Lega-M5s. Secondo il filosofo Paolo Becchi in un'...

Tav - Olivetti - Cigl - : Di Maio e Conte promesso risposte prima di Europee : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio : «Giustissimo fare le pulci alla mia famiglia - ho conosciuto nuovi aspetti di mio padre» : «fare le pulci anche ai familiari del vicepremier, non solo a lui, controllare fino all'ultimo dettaglio della famiglia, è giustissimo». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di...

In attesa di conoscere i Navigator di Di Maio - come se li immaginano gli italiani? : Nel dibattito sul reddito di cittadinanza tra Movimento 5 Stelle e scettici viene inserita una nuova figura: quella del “Navigator”. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, ha introdotto questo nuovo ruolo durante la registrazione di Porta a Porta. "Il Navigator" ha detto Di Maio, secondo quanto riporta Repubblica, "fa parte del programma di assunzioni che faremo. Li selezioniamo con un colloquio per ...

Manovra stasera in Aula. Conte tratta con Ue. Di Maio : 'Ma le misure restano' : Prosegue il dialogo con l'europa per evitare la procedura d' infrazione. Il presidente del Consiglio chiede più tempo per le riforme -

Di Maio : “Sulla Tav una decisione prima delle Europee”. E Conte andrà al cantiere : Sulla Tav la decisione definitiva arriverà «entro le Europee», nel frattempo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, visiterà il cantiere. Sono le prime notizie in arrivo da Palazzo Chigi, dove è iniziato poco prima delle 13,30 l'incontro con i 13 rappresentanti di 33 realtà imprenditoriali, industriali e sindacali piemontesi. ...

Di Maio - con Lega avanti a lungo : ANSA, - ROMA, 5 DIC - "Andremo avanti a lungo per cercare di realizzare il contratto di governo". L'ha assicurato Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico a un forum ...

Bufera Alitalia - Di Maio convoca i sindacati : Paolo Stefanato Oggi, salvo sorprese, il prestito ponte da 900 milioni accordato dal governo ad Alitalia, sarà prorogato di sei mesi, al 15 giugno 2019. Servirà quindi da polmone finanziario anche per ...