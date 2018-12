Decreto semplificazioni | un ricco menù | dalla proroga del prestito Alitalia ai concorsi

Manovra 2019 - Decreto semplificazioni : le ultime novità in tema lavoro : Assieme al decreto fiscale e alla Legge di bilancio 2019, il Governo nella tarda serata di lunedì 15 ottobre, ha annunciato davanti alla platea dei giornalisti un altro importante provvedimento: il decreto semplificazioni, un tagliascartoffie con l’obiettivo di sburocratizzare il mondo delle imprese, ma non solo. Il decreto si occupa in buona parte di misure in tema di ammortizzatori sociali, riforme degli adempimenti per il lavoro e le ...