: Trump: la Cina toglierà i #dazi dalle auto Usa - Agenzia_Ansa : Trump: la Cina toglierà i #dazi dalle auto Usa - ispionline : #USA e #Cina hanno smorzato i toni: l’ulteriore round di aumenti nei #dazi per il momento è stato sospeso. Un accor… - Cyber_Feed : • Cyber News • #Dazi,Cina: fiduciosi accordo con Usa -

Lasi dice "fiduciosa" di uncon gli Usa nella disputa sul commercio e riconosce pubblicamente per la prima volta la scadenza dei 90 giorni per l'arrivo alle trattative. In un comunicato nel quale si risponde a tre domande sulle trattative in corso con gli Usa, il Ministero del Commercio di Pechino si dice "fiducioso" di un, e sottolinea che i team economici dei due Paesi saranno impegnati nelle consultazioni "nei prossimi 90 giorni secondo un calendario e una tabella di marcia chiari".(Di mercoledì 5 dicembre 2018)