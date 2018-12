Danimarca | i migranti irregolari saranno confinati su un' isola - Sky TG24

Danimarca - il governo confina su un'isola i migranti irregolari o che delinquono : La Danimarca intende confinare i richiedenti asilo che sono stati respinti e che hanno commesso crimini a vivere su un'isola remota al largo della costa: lo ha annunciato il governo del Paese. Sull'...

La Danimarca vuole confinare i migranti “indesiderati” su una minuscola isola : “Non sono voluti e se ne accorgeranno” : La Danimarca pianifica di ospitare i migranti più “indesiderati” del Paese in un posto a dir poco inospitale: una minuscola isola difficile da raggiungere che ora ospita i laboratori, le stalle e i forni per la cremazione di un centro per la ricerca sulle malattie animali contagiose. Giusto per rendere il messaggio un po’ più chiaro, uno dei due battelli che collegano l’isola è chiamato “Virus”. “Non sono voluti in Danimarca e se ne ...

La Danimarca vuole deportare i migranti indesiderati su un'isola disabitata : La proposta è del Partito Popolare ed è stata annunciata con la frase 'In Danimarca non li vogliamo e se ne accorgeranno'

La Danimarca vuole deportare i migranti indesiderati su un’isola disabitata : Il governo della Danimarca ha in mente di trasferire i migranti non desiderati in una piccola isola fuori mano, usata al momento come laboratorio per studiare le malattie infettive degli animali. La proposta, che non può che riportare alla mente alcuni dei periodi più bui della storia, è arrivata dalla ministra per l’Integrazione danese Inger Støjberg, che su Facebook ha scritto “In Danimarca non li vogliamo e se ne accorgeranno”. Chi governa ...

Danimarca : al confino migranti con reati : La formazione politica ha festeggiato l'annuncio pubblicando un cartone animato sui social media in cui si vede un uomo dalla pelle scura, vestito con abiti da musulmano, che viene scaricato su un'...

La Danimarca vuole confinare i migranti che non possono essere rimpatriati su un’isola deserta : La struttura di Lindholm tratterrà i cittadini stranieri che la Danimarca non è in grado di espellere, ad esempio perché non esiste alcun accordo di rimpatrio tra la Danimarca e il paese d'origine. L’accordo di Lindholm, in sostanza, mira a rendere la vita degli immigrati irregolari intollerabile così da costringerli a lasciare il paese volontariamente.Continua a leggere

Migranti - Danimarca confina irregolari e criminali su un’isola. Esulta l’ultradestra : Una Alcatraz danese per richiedenti asilo che hanno commesso reati e per Migranti che non hanno diritto di rimanere nel Paese ma che non possono essere rimpatriati. L’ultima trovata del governo di Copenaghen guidato dai liberali del Venstre ha scatenato le polemiche dell’opposizione che ha denunciato la decisione come un “collasso umanitario”. Ad Esultare, invece, il Partito del Popolo Danese, formazione di estrema destra populista ed ...

Migranti - Danimarca manda irregolari e criminali su un’isola. Esulta l’ultradestra : Una Alcatraz danese per richiedenti asilo che hanno commesso reati e per Migranti che non hanno diritto di rimanere nel Paese ma che non possono essere rimpatriati. L’ultima trovata del governo di Copenaghen guidato dai liberali del Venstre ha scatenato le polemiche dell’opposizione che ha denunciato la decisione come un “collasso umanitario”. Ad Esultare, invece, il Partito del Popolo Danese, formazione di estrema destra populista ed ...